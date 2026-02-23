Размер шрифта
На Украине разразился скандал из-за вечеринки для ТЦК

В Сумах разразился скандал из-за вечеринки для ТЦК и СБУ
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Скандал в Сумах из-за вечеринки для местных сотрудников полиции, территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) набирает обороты. Об этом пишет ТАСС.

«Кроме «пира во время чумы», местные жители обратили внимание, что для обеспечения развлечения использовались резервные мощности (генераторы и прочее)», — сообщил источник.

Отмечается, что для мероприятия были принятые беспрецедентные меры безопасности. При этом у участников вечеринки никто не проверял документы, что допускало нахождение там богатых уклонистов.

Недавно родные мобилизованных украинских бойцов провели митинг возле здания местного в Черноморске Одесской области.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, которые представляют собой прежние военкоматы, функционируют на Украине с 2022 года. Эти учреждения, находящиеся в ведении Минобороны, несут ответственность за ведение воинского учета, проведение мобилизации, вручение повесток и предоставление гражданам права на отсрочку от призыва. Деятельность ТЦК регламентируется четкими правилами, в рамках которых осуществляется административный контроль, а также ведется розыск лиц, нарушивших законодательство о воинской обязанности.

Ранее бывшего замначальника Одесского ТЦК уличили в коррупции.
 
