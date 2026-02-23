Трапм заявил, что ему не нужно одобрение Конгресса для введения пошлин

Президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social, что ему не требуется одобрение Конгресса для введения торговых пошлин.

«Как президенту, мне не нужно возвращаться в Конгресс, чтобы получать одобрение пошлин. Оно уже давным-давно было получено во многих формах! « — заявил Трамп.

Он добавил, что решение Верховного суда США о незаконности тарифов «нелепое и плохо составленное».

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом. Суд установил, что глава государства превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Телеканал NBC уточнил, что речь идет о тарифах в отношении Канады, Китая и Мексики, введенных, чтобы остановить поставки наркотиков в США. На фоне решения Верховного суда доллар подскочил по отношению к британскому фунту, евро и японской иене. Эксперты отметили, что это говорит о положительной реакции инвесторов на постановление.

Ранее Трамп высмеял решение Верховного суда США по пошлинам.