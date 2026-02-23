Президент Украины Владимир Зеленский не достоин встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Неужели хватит совести у господина Зеленского требовать встречу с нашим президентом? При том хамском поведении, которое он в последнее время показывает, оно абсолютно неуважительно, недопустимо между лидерами стран», — сказал сенатор.

Джабаров добавил, что Зеленский остается нелегитимным президентом, в связи с чем документы пока не с кем подписывать. При этом, по мнения зампреда комитета, Киев может использовать любую передышку для подготовки к атаке на Россию.

18 февраля депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что возможность личной встречи Путина с Зеленским зависит от политической воли сторон, однако с учетом сложности переговоров по решению на Украине диалог, скорее всего, продолжится посредством третьей стороны – США. По словам Белика, украинский лидер может говорить о необходимости встреч на высшем уровне, однако «все это делается для того, чтобы оттянуть время для урегулирования конфликта, в котором глава киевского режима не заинтересован».

Ранее Песков призвал равняться на Путина и не обращать внимания на Зеленского.