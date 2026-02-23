Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Совфеде рассказали, достоин ли Зеленский встречи с Путиным

Сенатор Джабаров: Зеленский не достоин встречи с Путиным
Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский не достоин встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Неужели хватит совести у господина Зеленского требовать встречу с нашим президентом? При том хамском поведении, которое он в последнее время показывает, оно абсолютно неуважительно, недопустимо между лидерами стран», — сказал сенатор.

Джабаров добавил, что Зеленский остается нелегитимным президентом, в связи с чем документы пока не с кем подписывать. При этом, по мнения зампреда комитета, Киев может использовать любую передышку для подготовки к атаке на Россию.

18 февраля депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что возможность личной встречи Путина с Зеленским зависит от политической воли сторон, однако с учетом сложности переговоров по решению на Украине диалог, скорее всего, продолжится посредством третьей стороны – США. По словам Белика, украинский лидер может говорить о необходимости встреч на высшем уровне, однако «все это делается для того, чтобы оттянуть время для урегулирования конфликта, в котором глава киевского режима не заинтересован».

Ранее Песков призвал равняться на Путина и не обращать внимания на Зеленского.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!