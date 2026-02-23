Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В МИД России рассказали о целях обвинений России Британией

Захарова: обвинения в адрес Кремля нужны британским элитам как ложный след
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в Telegram-канале, что обвинения в адрес Кремля со стороны британских элит нужны для того, чтобы создать ложный или «запасной» след по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Дипломат обратила внимание на публикацию в британской газете The Times, в которой речь идет о журналах полетов Королевских ВВС, которые, по данным издания, были уничтожены спустя всего три месяца. В заметке утверждается, что эти документы могли помочь отследить перемещения частного самолета Эпштейна и пролить свет на возможные факты переправки жертв в Великобританию.

«Теперь понятно, как и зачем разыгрывали истории с «новичками» и бесконечными обвинениями Кремля во всех грехах? Принимая во внимание размах преступлений британских элит и их трансграничный характер, всегда нужен был ложный или, как любит говорить принц Гарри, «запасной» след», — написала Захарова.

22 февраля газета The Daily Telegraph писала, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог использовать самолеты и базы королевских ВВС для встреч с Эпштейном.

До этого сообщалось, что король Британии Карл III разрешил доступ правоохранителям к документам для расследования по делу о связях его брата с Эпштейном.

Ранее глава британских антимонархистов усомнился, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!