На москвичку, которой сломали нос, завели дело из-за картинки в соцсети

Осторожно, новости: на москвичку, которой сломали нос в метро, завели дело
Shutterstock/FOTODOM

На жительницу Москвы, которой в метро сломали нос, завели дело по статье об оскорблении чувств верующих из-за картинки в соцсети. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Женщина рассказала, что после того, как она обратилась в полицию по факту избиения, правоохранители стали изучать ее страницы в соцсетях и нашли картинку, которую пользовательница добавила более десяти лет назад.

«На которой «неустановленное лицо в темной одежде демонстрирует перевернутый крест между ног на фоне нижнего белья». Также было инициировано психолого-лингвистическое исследование, согласно которому на фото представлена женщина «в т.н. образе «развратной монашки»», а «поза и жесты носят сексуализированный характер — позирующая намекает на совершение аутоэротических действий при помощи культового предмета Крест-Распятие», — сказано в посте.

Теперь москвичка планирует оспаривать решение суда.

Об инциденте, когда ей сломали нос, сообщалось в начале февраля. Неизвестный подошел к девушке и начал требовать у нее денег. Получив отказ, он перешел к оскорблениям. Когда пассажирка попыталась снять происходящее на камеру телефона, мужчина попытался выбить устройство из ее рук, а затем нанес удар, сломав ей нос. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и в полицию.

Ранее в Москве задержали блогера, который гулял по метро в костюме водолаза.
 
