«Союз МС-11» пристыковался к МКС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/923/12080923/upload-RIAN_5719528.HR-pic905-895x505-23868.jpg">

Космический корабль «Союз МС-11» с российским космонавтом Олегом Кононенко, астронавтом Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн пристыковался к российскому модулю «Поиск» на МКС, передает ТАСС со ссылкой на заявление Роскосмоса.

Запуск пилотируемого «Союза МС-11» стал первым после аварии.

Реклама

«Произведены захват и стыковка транспортного пилотируемого корабля, «Союз МС-11» причалил к российскому модулю «Поиск» в 20.33 мск», — сообщили в Роскосмосе.

Авария стартовавшей к МКС ракеты «Союз» произошла 11 октября. Авария произошла по причине брака при сборке на космодроме, выяснила аварийная комиссия. При монтаже боковых блоков, так называемых «морковок», кто-то повредил датчик, управляющий отстрелом одного из блоков.

За полетом «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.