CGTN: пекинцы увидели в небе НЛО

В небе над Пекином местные жители увидели неопознанный летающий объект. Видео со светящимся объектом опубликовал телеканал CGTN.

На кадрах видеоролика в небе виден некий объект, который излучает белый свет. На телеканале отметили, что о похожем явлении также сообщали жители других регионов страны.

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Эксперты считают, что попавший на видео объект не является инопланетным. По их мнению, пекинцы увидели в небе выхлопные газы самолета, который летел на достаточной высоте, чтобы отражать солнечные лучи.

Ранее сообщалось, что уфологи в очередной раз якобы нашли НЛО на субантарктическом острове Южная Георгия, который принадлежит Великобритании.