В NASA прокомментировали расследование аварии «Союза»

Представитель NASA Кини Тодд заявил, что российская сторона разберется в причинах аварии «Союза». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в NASA уверены в том, что Россия выяснит причины аварии.

Он также добавил, что рассчитывает в скором времени увидеть на орбите российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, которые были на борту «Союза МС-10».

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал об аварии «Союза МС-10».