В американской Вирджинии обнаружили ядовитую двухголовую змею

В городе Вудбридж в штате Вирджиния американка обнаружила в своем саду редкую двухголовую змею вида медноголовый щитомордник, пишет The Washington Post.

В ходе изучения специалистами выяснилось, что левая голова змеи доминантная, так как ведет себя более активно и быстрее реагирует на внешние раздражители, там более развита трахея, в то время как у правой части лучше сформован пищевод. Отмечается, что яд имеется в обеих головах.

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При этом у змеи одно сердце и одна пара легких.

По данным биологов, двухголовые змею очень редко встречаются в природе. Большинство из ранее зарегистрированных случаев происходили при разведении в неволе.