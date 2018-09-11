Рогозин: инцидент с дыркой в «Союзе» оказался намного сложнее

Ситуация с появлением отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» оказалась намного сложнее, чем предполагалось. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает РИА «Новости».

По его словам, полученные на данный момент результаты не дают объективной картины.

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«Будет работать уже комиссия, созданная на уровне самой госкорпорации. Ситуация оказалась намного сложнее, чем казалось раньше», — сказал Рогозин.

Ранее стало известно, что комиссия РКК «Энергия» так и не смогла установить виновных в порче корабля.

Также сообщалось, что в NASA не ответили на запрос «Роскосмоса» о психологическом состоянии астронавтов.