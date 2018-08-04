Грузовик Dragon совершил посадку в Тихом океане
Космический грузовик Dragon совершил посадку в Тихом океане после миссии на МКС. Об этом сообщается в твиттере компании SpaceX.
По данным компании, Dragon успешно приводнился.
Как отмечается, в настоящее время команда специалистов направляется к месту посадки корабля.
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Ранее сообщалось, что NASA завершило стыковку грузового космического корабля Dragon с Международной космической станцией.
Как отмечалось, процесс стыковки занял более двух часов. Экипаж захватил грузовик рукой-манипулятором Canadarm2, а мягкой стыковкой руководили с Земли.