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ОСК нашла способ покрыть многолетние убытки

РБК: ОСК продаст часть имущества, чтобы покрыть убытки за последние 12 лет

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«Объединенная судостроительная корпорация»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассматривает возможность продажи части своих непрофильных активов до 2027 года с целью покрыть убытки, которые генерировала последние 12 лет, пишет РБК.

Вместе с этим также предполагается продажа «избыточных территорий», сообщает издание. При этом информация о верфях, предприятиях и земельных участках, которые могут быть задействованы в рамках этого процесса, не раскрывается.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин раскритиковал главу ОСК Алексея Рахманова за убыточные контракты. Позже руководитель банка ВТБ Андрей Костин заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК.

В октябре 2023 года Путин распорядился передать 100% акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет.

Ранее ОСК потребовала 36 млрд рублей от финской верфи, которой владела до 2019 года.

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