Песков отреагировал на информацию о новом назначении Рогозина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся информацию о возможном назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина главой корпорации «Роскомос». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Кремле никогда не анонсируют новые назначения, поэтому он не будет комментировать данные о назначении Рогозина.

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«Мы уже сообщаем о каких-то свершившихся фактах», — подчеркнул Песков.

Ранее источники в ракетно-космической отрасли рассказали, что экс-заместитель главы правительства России Дмитрий Рогозин возглавит государственную корпорацию «Роскосмос».