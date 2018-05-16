Международная космическая станция (МКС) может получить лазер для «отстрела» космического мусора, передает РИА «Новости» заявление член-корреспондента РАН Бориса Шустова.

В настоящее время для защиты МКС от космического мусора проводятся маневры уклонения, производимые с помощью двигателей самой станции или пристыкованных к ней грузовых кораблей. Такие операции осуществляются несколько раз в год.

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«На праздновании 60-летия первого спутника в Институте космических исследований прошло заседание рабочей группы, на котором ученые из Италии, Франции, Японии и России договорились, что будет образована международная кооперация. Все они будут думать над применением орбитальных лазеров, размещенных на МКС, чтобы избежать столкновении с малыми, в несколько сантиметров, но самыми многочисленными и поэтому самыми опасными обломками космического мусора», — рассказал Шустов.

9 мая экипаж Международной космической станции (МКС) получил выходной день и посмотрел запись трансляции парада Победы на Красной площади.