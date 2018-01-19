В США успешно испытан ядерный реактор для жизни на Марсе

В США, в штате Невада успешно испытан миниатюрный ядерный реактор Kilopower, который в будущем может снабжать энергией первые поселения на Марсе. Детали проекта огласили представители NASA на конференции в Лас-Вегасе, сообщает Reuters.

«Компактные размеры Kilopower и мощность позволят нам доставить несколько блоков на одном корабле и обеспечить генерацию десятков киловатт мощности», — пояснил заместитель директора NASA по космических технологиям Стив Юрчук.

По словам автором проекта, реактор основан на принципе двигателя Стирлинга и имеет мало движущихся частей. Сама активная зона реактора с ураном-235 имеет размеры рулона бумажных полотенц, планируется, что полномасштабные испытания реактора начнутся в середине марта. Мощность одного реактора составляет 1-10 кВт, для полноценной работы обитаемой станции на поверхности Марса по оценкам необходимо запустить 4-5 таких установки.