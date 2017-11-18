Прохожий нашел древнюю могилу на пляже в Евпатории

На пляже в Евпатории обнаружили древнюю греческую могилу. Об этом сообщается на сайте администрации города.

О находке первым сообщил прохожий, заметивший край большой каменной плиты. На место прибыли работники Евпаторийского краеведческого музея.

Эксперты установили, что находка является древнегреческой плитовой могилой конца IV – начала III века до нашей эры. Она могла относиться к древнегреческому городу Керкинитида.

Реклама

«В каменном ящике были найдены остатки погребального инвентаря: астрагалы (игральные кости), два сосуда и маленькая монета», — говорится в сообщении.

По мнению археологов, речь идет о захоронении ребенка.

«Необычность находки еще и в том, что в этом районе ранее не находили ничего подобного. Более двух тысячелетий назад берег моря был гораздо дальше, чем сейчас, возможно, что-то осталось под водой», — добавили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Грузии найдены древнейшие в мире следы виноделия.