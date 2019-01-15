«Первый триумф нацизма»: как убивали Розу Люксембург. ОНЛАЙН

100 лет назад очень «жарко» было не только в России, где вовсю бушевала Гражданская война. На улицах и площадях Берлина в борьбе за власть схлестнулись две люто ненавидящие друг друга группировки: коммунисты и присоединившееся к ним левое крыло Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ) против составленного Социал-демократической партией (СДПГ) правительства и его боевой опоры – фрайкоров под руководством известного политика-националиста Густава Носке.

О том, чем закончились масштабные события, вошедшие в историю как восстание Союза Спартака, можно прочитать в этом материале «Газеты.Ru».