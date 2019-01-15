«Первый триумф нацизма»: как убивали Розу Люксембург. ОНЛАЙН

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Карл Либкнехт не относился к крупным политическим деятелям. До 1914 года он практически не был известен за пределами Социал-демократической партии Германии, основателем которой являлся, кстати, его отец Вильгельм Либкнехт. С 1908 года будущий спартакист был депутатом прусского ландстага, а с 1912-го – депутатом рейхстага. Какую-то популярность Либкнехт-младший приобрел после осуждения на полтора года заключения в крепости за написание книги против милитаризма. Полицейские схватили во время демонстрации на Потсдамерплац в Берлине 1 мая 1916 года, когда Либкнехт успел сказать только: «Долой войну! Долой правительство!» После освобождения он стал олицетворением протеста против войны.
100 лет назад очень «жарко» было не только в России, где вовсю бушевала Гражданская война. На улицах и площадях Берлина в борьбе за власть схлестнулись две люто ненавидящие друг друга группировки: коммунисты и присоединившееся к ним левое крыло Независимой социал-демократической партии Германии (НСДПГ) против составленного Социал-демократической партией (СДПГ) правительства и его боевой опоры – фрайкоров под руководством известного политика-националиста Густава Носке.
О том, чем закончились масштабные события, вошедшие в историю как восстание Союза Спартака, можно прочитать в этом материале «Газеты.Ru».
15 января 1919 года в Берлине без суда и следствия были зверски убиты Роза Люксембург и Карл Либкнехт – руководители марксистской организации Союз Спартака и возникшей на ее базе Коммунистической партии Германии. В начале января они участвовали в восстании против правительства социал-демократа Фридриха Эберта. Провозгласить советскую власть в Берлине не удалось. После провала выступления спартакистов, которых в последний момент не поддержали левые из военных, на лидеров протеста была объявлена охота, а за их головы была назначена награда в 100 тыс. марок. Операцию по нахождению и поимке Люксембург и Либкнехта возглавили фрайкоры – военнизированные отряды из бывших солдат и офицеров кайзеровской армии правого толка. Одним из таких подразделений руководил капитан Вальдемар Пабст. «Газета.Ru» рассказывает о последних часах жизни двух легендарных коммунистических вождей Германии в историческом онлайне.