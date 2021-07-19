19 июля 2021, 17:22 Фоторепортажи «Не только лишь все»: лучшие цитаты Виталия Кличко

close «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать».



Фразу, ставшую крылатой, Кличко произнес в эфире телепередачи Савика Шустера «Шустер Live» в ноябре 2013 года. «Поздравляю всех с Новым годом, желаю, чтобы вы не знали горя, удачи, любви, счастья и особенно здоровья».



Это пожелание своим подписчикам в соцсетях киевский мэр оставил в 2015 году. «У нас есть… что было. Мы об этом говорили. Сегодняшняя ситуация, которая есть. И нужно смотреть, какой мы можем… Что делать…»



Этой фразой Кличко однажды ответил на вопрос о Крыме. «Я не ходил с кабинета, не смотрел, я проходил, посмотрел кабинеты, кабинеты мне неважно. Я готов работать, главное, чтобы эта работа была эффективная, а не там, где ты сидишь».



Так Кличко говорил о своей работе. «В Одесской области город, 50 км, недалеко… 50 км… Знаете, не в километрах расстояние измеряется. Два часа! 50 км нужно ехать два часа» «Каждого киевлянина я прошу с пониманием относиться к этой проблеме, и просил бы также всех киевлян точно так же с особой составляющей обратиться к проблеме теплосбережения и подготовки к земле».



Во время подготовки к отопительному сезону Кличко попросил киевлян не только беречь тепло, но и «готовиться к земле». «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, и которых назначить невозможно. Не знаю, почему».



Так киевский мэр описывал кадровую ситуацию во время одного из эфиров на телеканале ТСН. «Если человек одел форму СС, то есть, четкое, он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя. И те люди, которые… Есть очень много по этому поводу точек зрения. Я четко придерживаюсь и четко понимаю, что те проявления, если вы уже так ребром ставите вопрос, что якобы мы».



Так Кличко ответил на вопрос Владимира Познера о ветеранах СС. «Хочу обратить внимание всех. Я встречался со многими милиционерами, которые погибли, с людьми и демонстрантами, которые погибли, и все задают вопрос…»



А эта фраза была произнесена в эфире телеканала «Интер». «Политика стала важной частью моей жизни. Она напоминает банку с тараканами. Тут кто кого обхитрит, кто кого обманет. И даже если политики применяют запрещенные приемы друг против друга, они опять встречаются в этой банке».



… излагал свое видение политики мэр Киева.



Мэр Киева и профессиональный боксер Виталий Кличко отмечает сегодня 50 лет. Он родился в Киргизской ССР, пожил в разных частях Советского Союза, а с 1984 года семья Кличко обосновалась на Украине.



Раньше о Кличко говорили исключительно как о спортсмене. За 30-летнюю карьеру он шесть раз становился чемпионом мира по кикбоксингу, трижды выигрывал первенство Украины по боксу, становился интернациональным чемпионом по версиям WBO и WBA.



О Виталии Кличко как о политике широко заговорили в 2014 году, когда он стал мэром Киева, однако его политическая карьера началась задолго до этого. Еще в 2005 году он стал советников президента Виктора Ющенко, а в 206-м стал штатным советником главы Украины. Баллотировался и на посты главы столицы, и в депутаты Киевсовета, возглавлял группу депутатов имени самого себя. А с 2010 года возглавил партию УДАР (Украинский демократический альянс за реформы).



Однако чаще всего внимание Кличко обращает на себя внимание журналистов (в том числе российских) не своими инициативами на посту мэра Киева, а оговорками или странными заявлениями. Некоторые из них — в подборке «Газеты.Ru».