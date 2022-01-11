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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Смывают кровь, разгребают завалы: как Алма-Ата возвращается к жизни

Во время беспорядков в Алма-Ате 5 и 6 января протестующие жгли машины и здание администрации, разгромили старую резиденцию президента, мародерствовали и избивали представителей органов правопорядка.

Сегодня крупнейший город Казахстана возвращается к жизни после погромов. На улице полным ходом идет уборка.

Однако до сих пор многое вокруг напоминает о недавних событиях: некоторые дома остались без стекол и дверей, до сих пор удалось вывезти не все разгромленные и сожженные машины. Главная площадь бывшей столицы по-прежнему закрыта, а большое здание акимата стало черным от сажи и копоти.

Как выглядит Алма-Ата после беспорядков — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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