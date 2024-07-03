Назван надежный японский автомобиль по цене Lada Niva

На российском вторичном рынке можно найти надежный японский автомобиль Suzuki Grand Vitara III по цене Lada Niva Travel, то есть до 1,5 млн рублей. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Основные моторы – атмосферные 2.0 (140 л. с.) и 2.4 (169 л. с.). Двухлитровый объективно лучше – ходит до 400 тысяч км, и есть ремонтные размеры. Водяной насос и цепь ГРМ, конечно, придется поменять пару раз, а также побороться с масложором, нарастающим по мере пробега», — отметил он.

Автоэксперт добавил, что автомобиль оснащается надежными гидроавтоматами и МКП. Также модель известна тем, что хорошо противостоит коррозии. Среди недостатков: отсутствие сенсорных экранов, плохая магнитола и минимум прочих удобств. По словам Зиновьева, в первую очередь автомобиль привлекает покупателя внедорожными задатками.

До этого были названы четыре главных минуса седана Kia Rio. Среди недостатков модели специалисты назвали пятиступенчатую МКП M5CF1 с низким ресурсом подшипников и шестерен. У шестиступенчатой M6CF1 тем временем часто возникают течи. Также подвеска Rio не отличается выдающейся стойкостью, добавили автоэксперты. Среди менее значительных минусов модели они назвали то, что на дорестайлинговых версиях зеркала заднего вида могут треснуть при включенном обогреве.

Ранее были названы семь способов распознать автомобиль после такси.