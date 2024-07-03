Члены НАТО договорились о помощи Киеву на €40 млрд

Страны Североатлантического альянса (НАТО) договорились профинансировать военную помощь Украине в размере €40 млрд в 2025 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на западноевропейского дипломата.

Агентство отметило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал государства-члены альянса продолжить оказывать военную помощь Украине в том же объеме, в котором они оказывали ее после начала военной спецоперации России. До этого члены блока выделяли Киеву именно €40 млрд евро в год, говорится в статье.

Как стало известно, лидеры НАТО подпишут обязательство о новом пакете помощи на следующей неделе в Вашингтоне.

До этого Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа сообщило, что на саммите НАТО будут озвучены «хорошие новости» для Киева. Источник отметил, что альянс может передать Вооруженным силам Украины системы Patriot, в которых они очень нуждаются.

Ранее стало известно, что НАТО возглавит координацию помощи Украине.