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Подполье сообщило, что в Харьковской области уничтожен взвод ВСУ

Лебедев: до взвода солдат ВСУ в Харьковской области уничтожили ударами

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РИА «Новости»

До взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) и вооружение уничтожены ударами в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Начало шестого утра 3 июля прилетело по пункту временной дислокации бандеровцев в населенном пункте Боровая. Взрывом уничтожен дом сельсовета, в который заселились бандеровцы», — заявил подпольщик.

Лебедев добавил, что всего было осуществлено пять авианалетов. Подпольщик указал, что примерное количество украинских солдат, уничтоженных прилетом, — до взвода. По данным сопротивления, ВСУ несколько дней назад прибыли на ротацию.

Подполье также сообщило, что в результате ударов была уничтожена хозяйственная постройка, где украинские военные складировали небольшое количество боекомплектов. Лебедев уточнил, что на территории сельсовета находилось два пикапа с установленными турелями.

Незадолго до этого министерство обороны России показало кадры объективного контроля уничтожения авиационной техники на аэродроме в городе Полтаве в центре Украины. Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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