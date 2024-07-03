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«Мой мир рушится»: жена якутского депутата обвинила его в домашнем насилии

Супруга депутата гордумы Якутска обвинила его в избиении и угрозах

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Телеграм-канал «Соболев Кирилл ЯГД»

Жена депутата из Якутска обвинила мужа в домашнем насилии. Об этом пишет SakhaDay.

Недавно супруга 33-летнего Кирилла Соболева, который является членом партии «Единая Россия» и депутатом Якутской городской Думы по Пионерскому округу, написала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В нем Татьяна сообщила, что муж «бил ее с ноги» и «всячески пытается признать ее больной». Также женщина рассказала, что Соболев угрожает ее адвокатам. В доказательство своих слов она опубликовала фото побоев и скрин переписки.

«Я не идеальная, но я считаю, что такого не достойна. Мой мир рушится. Я перетерпела с его стороны море говна, но предела больше нет. Это жесткий абьюз. Никогда бы не подумала, что человек может делать такое. Я всегда не понимала девушек, которые терпят. Но сама оказалась в такой ситуации», — призналась пострадавшая.

Тем не менее комментировать произошедшее в разговоре с журналистами жена депутата отказалась. Теперь она требует, чтобы СМИ удалили информацию о случившемся. Сам Кирилл Соболев заявил, что сейчас не живет с Татьяной и не знает, каким образом у нее на теле появились гематомы.

Ранее против вице-спикера красноярского заксобрания Новака, избившего бывшую жену, возбудили уголовное дело.

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