06 января 2022, 11:21
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Разграбленные магазины и падение Назарбаева. Последствия беспорядков в Казахстане
В среду, 5 января, акции протеста в Казахстане переросли в уличные беспорядки и погромы. Пострадали более тысячи граждан. По данным МВД Казахстана, восемь сотрудников полиции погибли, еще 317 ранены.
В Алма-Ате протестующие подожгли и захватили здание администрации города. Только за ночь на 6 января митингующие разгромили 120 магазинов, 180 ресторанов и сотню офисов.
Также протестующие устроили погром в захваченном аэропорту города, в том числе в зоне duty free.
В городе Талдыкорган протестующие снесли с постамента памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву: статуя разломалась пополам.
Митингующие решительно настроены против Назарбаева. Во время протестов они скандировали «Старик, уходи!». Казахстанцы считают, что Назарбаев передал Токаеву власть лишь формально.
Как выглядят последствия беспорядков на улицах Казахстана — в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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На улице Алма-Аты, где накануне проходили массовые беспорядки, 6 января 2022 года
Разгромленный протестующими акимат Алма-Аты изнутри, 5 января 2022 года
Здание мэрии Алма-Аты после штурма демонстрантов, 5 января 2022 года
Разгромленный протестующими акимат Алма-Аты изнутри, 5 января 2022 года
Разгромленный протестующими акимат Алма-Аты изнутри, 5 января 2022 года
Разгромленный протестующими акимат Алма-Аты изнутри, 5 января 2022 года
Сгоревший в ходе беспорядков автомобиль пожарной службы на одной из улиц Алма-Аты, 6 января 2022 года
Сгоревший в ходе беспорядков автомобиль на одной из улиц Алма-Аты, 6 января 2022 года
Сгоревший в ходе беспорядков автобус на одной из улиц Алма-Аты, 6 января 2022 года
Сгоревший в ходе беспорядков автомобиль на одной из улиц Алма-Аты, 6 января 2022 года
Разгромленный в ходе беспорядков магазин Алма-Аты, 6 января 2022 года
На одной из улиц Алма-Аты, где накануне проходили массовые беспорядки, 6 января 2022 года
Разграбленный в ходе беспорядков магазин в Алма-Ате, 6 января 2022 года
Разграбленный в ходе беспорядков магазин в Алма-Ате, 6 января 2022 года
Разграбленный в ходе беспорядков магазин в Алма-Ате, 6 января 2022 года
Сгоревший в ходе массовых беспорядков автомобиль на площади Республики, 6 января 2022 года
Сгоревший автобус возле здания акимата Алма-Аты, 5 января 2022 года
Протестующие снесли памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкорган, 5 января 2022 года