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новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
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Столкновения, пожары, захват зданий. Что происходит в Казахстане

По всему Казахстану уже четвертый день проходят митинги – локальные акции протеста из-за повышения цен на газ стали общенациональными. Власти ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час с 23:00 до 7:00 в четырех регионах страны. На улицах нескольких городов происходят стычки между протестующими и силовиками, есть информация о погибших и пострадавших с обеих сторон.

Захвачены правительственные здания, в Алма-Ате протестующие захватили аэропорт. «Аэрофлот» и «Белавиа» отменяют рейсы в Казахстан. На территории всей страны проблемы с интернетом – местный провайдер отключил связь. Магазины перестали принимать безналичную оплату товаров, к банкоматам выстроились очереди.

Протестующие вышли на улицы 2 января, когда власти вдвое подняли цены на сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже распустил правительство, но в обращении к нации 5 января обещал «действовать максимально жестко».

Как в среду, 5 января, выглядели стихийные протесты в Казахстане — в фоторепортаже «Газеты.Ru»

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