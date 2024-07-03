Отсутствие России на Евро назвали наказанием для мирового футбола

Известный в прошлом полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз заявил, что отстранение российских клубов и сборной России от международных турниров является потерей для мирового футбола. Его слова приводит Sport24.

«Пока российские клубы не участвуют в еврокубках, а сборная России не участвует в чемпионатах Европы и мира, это наказание не только для российского, но и для мирового футбола тоже. На мой взгляд, российский футбол всегда должен быть на мировой арене. Российский футбол обогащает и дополняет мировой футбол», — заявил он.

Сборная России не смогла принять участие в чемпионате Европы, поскольку с 2022 года национальная команда и российские клубы получили отстранение от турниров, которые проводятся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола.

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром, который пропускает сборная России под руководством Валерия Карпина. В 2022 году национальная команда не смогла провести стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира — 2022 и, соответственно, пропустила мундиаль. Чемпионат Европы сборная России пропускает впервые с 2000 года.

Чемпионат Европы — 2024 проходит на полях в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Ранее чемпионат Европы без России назвали очень слабым.