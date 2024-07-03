МИД РФ объявил сотрудника посольства Румынии персоной нон грата

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Румынии в стране Кристиана Истрате. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что в ходе встречи зарубежному дипломату была вручена нота об объявлении одного из сотрудников посольства Бухареста в Москве персоной нон грата или нежелательной персоной. Кого именно Москва решила выслать из страны, в публикации не уточняется.

«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России», — пояснили в МИД.

24 мая внешнеполитическое ведомство Румынии заявило, что решило объявить одного из работающих в стране российских дипломатов персоной нон грата. Сотрудника посольства Москвы в Бухаресте захотели выслать из-за действий, якобы противоречащих положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях. При этом точную причину в министерстве раскрывать не стали.

Позже ситуацию прокомментировали в МИД РФ. Москва пообещала дать соответствующий ответ на действия Бухареста.

Ранее в МИД Румынии рассказали, какого мира власти страны хотят добиться на Украине.