Россиян собираются ежедневно штрафовать за езду без ОСАГО по госномеру

Россиян могут начать каждый день штрафовать по госномеру за отсутствие страховки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«МВД, ЦБ и РСА (Российский союз автостраховщиков) создали рабочую группу, которая выступает за контроль наличия у водителей полисов ОСАГО при помощи камер наблюдения. Авторы инициативы пытаются добиться базового: повышения защищенности водителей от случаев финансового краха при дорогостоящих ДТП», — говорится в публикации.

Отмечается, что за отсутствие страховки будут накладывать штраф не более раза в день. При этом количество таких дней не ограничено. Это значит, что за месяц автомобилист может потерять 25 тыс. рублей. Рабочая группа планирует направить соответствующее предложение в ГД в августе.

3 июля Совет Федерации одобрил закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации ТС. Это стало известно в ходе его 571 заседания. Кроме того, согласно новому закону, теперь водители могут прекратить госучет автомобиля, если он находится в розыске как похищенный или угнанный. При продаже машину также можно снимать с учета ГАИ сразу же, а не ожидать 10 дней после обращения в ведомство, как это было прежде.

До этого Госдума также окончательно одобрила исключение ОСАГО из списка обязательных документов.

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