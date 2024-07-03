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Россиян собираются ежедневно штрафовать за езду без ОСАГО по госномеру

Shot: россиян собираются штрафовать за отсутствие ОСАГО каждый день по госномеру

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Россиян могут начать каждый день штрафовать по госномеру за отсутствие страховки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«МВД, ЦБ и РСА (Российский союз автостраховщиков) создали рабочую группу, которая выступает за контроль наличия у водителей полисов ОСАГО при помощи камер наблюдения. Авторы инициативы пытаются добиться базового: повышения защищенности водителей от случаев финансового краха при дорогостоящих ДТП», — говорится в публикации.

Отмечается, что за отсутствие страховки будут накладывать штраф не более раза в день. При этом количество таких дней не ограничено. Это значит, что за месяц автомобилист может потерять 25 тыс. рублей. Рабочая группа планирует направить соответствующее предложение в ГД в августе.

3 июля Совет Федерации одобрил закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации ТС. Это стало известно в ходе его 571 заседания. Кроме того, согласно новому закону, теперь водители могут прекратить госучет автомобиля, если он находится в розыске как похищенный или угнанный. При продаже машину также можно снимать с учета ГАИ сразу же, а не ожидать 10 дней после обращения в ведомство, как это было прежде.

До этого Госдума также окончательно одобрила исключение ОСАГО из списка обязательных документов.

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