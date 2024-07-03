В Белгороде после атаки ВСУ начался пожар на станции техобслуживания

В здании станции техобслуживания (СТО) в Белгороде начался пожар после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) 3 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, пожарных на место происшествия вызвали сотрудники предприятия. Они же вывели людей из здания, в котором загорелись шины. По предварительной информации, никто не пострадал. В настоящее время возгорание тушат.

Помимо СТО, атака ВСУ также повредила крыши и фасад трех частных домов и 27 машин, а также крышу одного из помещений производственного предприятия.

В то же время в Белгородском районе повреждения получили три автомобиля и два частных дома.

До этого сообщалось, что водитель трактора получил ранение при атаке дрона-камикадзе на работающий в поле трактор в районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа в Белгородской области.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в селе Ясные Зори Белгородского района.