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Российские военные взяли под контроль район в Часове Яре в ДНР

МО: силы РФ полностью взяли под контроль район «Новый» в Часове Яре в ДНР

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Ukraine Patrol Police/AP

Вооруженные силы России полностью взяли под контроль район «Новый» в Часове Яре в Донецкой народной республике. Об этом сообщает министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

3 июля в силовых структурах ДНР заявили, что оборона украинских войск на востоке Часова Яра, на тех позициях, которые удалось занять с большим трудом, пала. Украинские войска сейчас пытаются усилить оборону на западе города.

21 июня в 24-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали ситуацию под Часовым Яром очень тяжелой.

13 июня координатор по межпарламентским связям депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявлял, что в Часове Яре уже удалось продвинуться на 70%. По его словам, остатки солдат ВСУ пытаются прорваться в сторону леса, где находится определенное количество украинских военных, в этом районе идут бои.

Ранее дуэль российских и украинских снайперов произошла под Часовым Яром.

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