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В Бурятии у шестилетнего мальчика нож выскользнул из рук и попал в глаз

В Бурятии мальчик резал хлеб и воткнул себе нож в глаз

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Depositphotos

Медики Бурятии спасли ребенка, который получил колото-резаное ранение правого глаза. Об этом сообщает ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» министерства здравоохранения Республики Бурятия.

Инцидент произошел в Гусиноозерске. Мальчик резал хлеб ножом, в какой-то момент прибор выскользнул из рук и попал в глаз. После этого шестилетний ребенок пожаловался родителям на то, что ему что-то мешает. Взрослые обратились в местную больницу, откуда пострадавшего направили в Улан-Удэ.

В заведении медики назначили срочную операцию. После этого зрение мальчика полностью восстановилось. Более того, каких-либо осложнений не наблюдалось.

«Все сложилось хорошо. И тут позитивный настрой и родителей, и ребенка тоже сделали свое дело!» – поделилась врач-офтальмолог больницы Екатерина Кучкина.

В медучреждении напомнили родителям о том, что важно контролировать действия своих детей и не оставлять их без присмотра в случае, если в руках у младшего члена семьи находятся режущие предметы.

Ранее в Бурятии пенсионерка с опухолью мозга шесть лет отказывалась от операции.

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