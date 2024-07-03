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В Курганской области иностранца приговорили к 25 годам колонии за распространение порно

В Курганской области 23-летнего иностранца заочно осудили за 23 преступления

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В Курганской области вынесли заочный приговор молодому человеку, которого судили за распространение порно с несовершеннолетними, совершение развратных действий, домогательство и вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

По данным следствия, 23-летний фигурант начал преступную деятельность в 2020 году, находясь на территории другого государства. Он использовал фейковые страницы в одной из соцсетей, чтобы переписываться с девочками-подростками из России. Мужчина требовал от собеседниц интимные фото и видео, долгое время поддерживал с ними развратную переписку. После того, как дети прекращали с ним общение, начинал вымогать у них деньги, угрожая опубликовать ранее присланные ему снимки.

В том же году с заявлением в полицию о вымогательстве в отношении своей дочери обратилась жительница Курганской области. Следователи изучили их переписку и нашли удаленную фотографию мужчины, которую он сам высылал девочке. Это обстоятельство, как уточняется, стало решающим и поспособствовало раскрытию преступления.

«В ходе следствия потерпевшими были признаны 11 человек из 9 регионов страны, 10 из которых — несовершеннолетние. В апреле текущего года молодому человеку было заочно предъявлено обвинение в совершении 23 преступлений. На период следствия судом по ходатайству следователя ему также заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд по делу состоялся без присутствия обвиняемого, проживающего за пределами РФ. В итоге его заочно признали виновным и назначили ему наказание в виде 25 лет исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Новой Москве задержали гражданина Таджикистана за попытку изнасилования 15-летней девочки.

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