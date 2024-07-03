Звезда «Властелина колец» рассказал о травмах после падения со сцены

Актер, звезда «Властелина колец» и «Людей Икс» Иэн Маккеллен рассказал о травмах, полученных во время недавнего падения со сцены. О состоянии своего здоровья он рассказал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Спустя две недели после несчастного случая на сцене хочу заверить своих многочисленных доброжелателей, что травмы (запястья и шеи) идут на поправку. Врачи обещают полное выздоровление — но только если я буду избегать работы в течение следующих нескольких недель», — признался он.

В спектакле по мотивам пьесы «Генрих IV» Уильяма Шекспира, во время участия в котором Маккеллен получил травму, артиста продолжил заменять дублер Дэвид Семарк. На гастроли труппа отправится без Маккеллена.

«Любой актер скажет, что пропускать спектакль несколько стыдно, даже если он не виноват. Никто из нас не хочет подводить публику», — признался он.

85-летний артист упал со сцены во время выступления в лондонском театре Ноэла Кауарда 17 июня. Он оступился на груде битого камня и оружия, воздвигнутой в качестве декорации батальной сцены.

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