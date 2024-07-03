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Повалий вспомнила, как ее спасли врачи: «Родилась в рубашке»

Певица Таисия Повалий рассказала, что пережила внематочную беременность

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Таисия Повалий вспомнила, что однажды сделала укол, который должен был спровоцировать выкидыш. Своей историей артистка поделилась с YouTube-каналом Tatarka FM.

«Через время [после укола] я понимаю, что мне хуже и хуже. Все спят, а я даже лечь не могу из-за страшных болей в животе — будто на все органы внутри давит», — рассказала исполнительница.

В результате Повалий потеряла сознание, а очнулась уже в больничной палате. Певица вспомнила, что врач ей тогда сказал: «Девочка моя, ты родилась в рубашке. Еще бы два часа, и мы бы тебя не спасли». Выяснилось, что у артистки была внематочная беременность — патология, угрожающая жизни женщины.

Повалий отметила, что это произошло, когда ее сыну Денису был год. Певица не была готова ко второй беременности, поэтому решила сделать аборт. Она также рассказала, что была беременна несколько раз уже после внематочной беременности, однако певица со своим мужем Игорем Лихутой «выбрала другой путь».

По словам Повалий, она не жалеет об абортах. Она отметила, что сделала бы все точно так же, если бы «проживала свою жизнь заново».

Ранее супруга Панкратова-Черного опровергла сообщения о госпитализации актера с обмороком.

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