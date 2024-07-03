В мэрии Ульяновска проходят обыски

Представители регионального СУ СКР и УФСБ проводят обыски в администрации Ульяновска. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным «Ъ-Волга», следственные действия проводятся в связи с выявленными нарушениями при реконструкции очистных сооружений в Ульяновске. В СК эту информацию подтвердили, однако сообщать, подробности отказались.

30 мая обыски прошли в департаменте ЖКХ и энергетики администрации Ростова. По данным СМИ, силовики изъяли документы, касающиеся контракта на уборку и обслуживание городской улично-дорожной сети. Компания «М-стандарт-Юг» получила контракт на уборку городских улиц на 9 млрд рублей. Ее генеральный директор Иван Гуляренко второй месяц находится под стражей.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что в отношении депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина и его 36-летнего сына, подозреваемых в даче взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Сообщалось также, что задержанный по подозрению в получении взятки замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов подал в отставку.

Ранее суд арестовал старшего брата главы Ингушетии.