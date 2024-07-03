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Российские силы ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS за сутки

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 39 дронов

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Aaron Favila/AP

За прошедшие сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве сообщили об уничтожении подразделениями группировки войск «Днепр» ВС России пусковой установки залпового реактивного огня IRIS-T-SLM производства Германии .

Кроме того, благодаря действиям подразделения группировки «Центр» было уничтожено до 420 военных ВСУ, две БМП, в том числе Bradley, отметили в Минобороны.

Этой ночью российские средства ПВО уничтожили 10 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей. По сообщению военного ведомства, в течение ночи пресечены попытки со стороны Украины произвести террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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