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В Германии запретили отдавать нацистское приветствие обеими руками

В Германии суд запретил отдавать нацистское приветствие левой рукой

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Depositphotos

Высший земельный суд Северного Рейна — Вестфалии в городе Хамм запретил отдавать нацистское приветствие левой рукой. Об этом сообщает издание BILD.

Отмечается, что Уголовный кодекс Германии запрещает символы национал-социализма, в том числе нацистское приветствие. Его отдавали при Адольфе Гитлере, вытянув правую руку перед собой.

Осенью 2022 года во время встречи глав МИД стран G7 в Мюнстере левые активисты устроили акцию протеста. Когда их встретил 51-летний житель Бремена, он публично отдал в их сторону нацистское приветствие, но сделал это левой рукой. Так он хотел обойти закон.

Против мужчины выдвинули обвинения, его приговорили к €600 штрафа. Он несколько раз подавал апелляцию. 3 июля суд постановил, что нацистское приветствие левой рукой также является незаконным. Приговор мужчине оставили в силе.

В январе власти Австралии ввели полный запрет на демонстрацию нацистского приветствия и нацистcкой символики. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Марк Дрейфус.

В октябре 2023 года Дзержинский суд Петербурга арестовал гражданина Швейцарии Сильвана Штадельманна за демонстрацию нацистской символики.

Ранее премьера Канады раскритиковали за выкрикивание «бандеровского лозунга».

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