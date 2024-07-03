Прокуратура запросила по 18 лет колонии сыновьям липецкого священника

Прокуратура попросила Второй Западный окружной военный суд назначить троим сыновьям священника из Липецка Игоря Ащеулова по 18 лет лишения свободы каждому по уголовному делe о совершении государственной измены. Об этом сообщает ТАСС.

3 июня в суде проходит процесс по делу троих обвиняемых.

«По совокупности преступлений прошу назначить каждому 18 лет с отбытием наказания в колонии строгого режима», — заявил прокурор.

По его словам, каждому из фигурантов предстоит 3 года провести в тюрьме, 15 лет — в колонии строгого режима.

1 июля в Москве суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении трех сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова — Иоанна, Алексея и Тимофея. По версии следствия, братья хотели вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Их задержали сотрудники Федеральной службы безопасности при попытке пересечь границу с Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее липецкий священник назвал «любознательными» своих сыновей, пытавшихся вступить в ВСУ.