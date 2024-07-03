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Прокуратура запросила по 18 лет колонии сыновьям липецкого священника

Трем сыновьям священника Ащеулова грозит по 18 лет лишения свободы за госизмену

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Прокуратура попросила Второй Западный окружной военный суд назначить троим сыновьям священника из Липецка Игоря Ащеулова по 18 лет лишения свободы каждому по уголовному делe о совершении государственной измены. Об этом сообщает ТАСС.

3 июня в суде проходит процесс по делу троих обвиняемых.

«По совокупности преступлений прошу назначить каждому 18 лет с отбытием наказания в колонии строгого режима», — заявил прокурор.

По его словам, каждому из фигурантов предстоит 3 года провести в тюрьме, 15 лет — в колонии строгого режима.

1 июля в Москве суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении трех сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова — Иоанна, Алексея и Тимофея. По версии следствия, братья хотели вступить в легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Их задержали сотрудники Федеральной службы безопасности при попытке пересечь границу с Украиной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее липецкий священник назвал «любознательными» своих сыновей, пытавшихся вступить в ВСУ.

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