Военно-морской флот РФ уничтожил за сутки несколько безэкипажных катеров ВСУ

Военно-морской флот РФ за прошедшие сутки уничтожил несколько украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Силами Черноморского флота за сутки уничтожены три безэкипажных катера ВМС (Военно-морских сил. — «Газета.Ru») Украины», — уточнили в ведомстве.

В ночь на 3 июля в городе Новороссийске, расположенном в Краснодарском крае, объявили об угрозе атаки морских беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже глава населенного пункта Андрей Кравченко заявил, что российские военные предприняли шаги по отражению нападения украинских безэкипажных катеров.

Представитель властей призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Кроме того, людям рекомендовали избегать пребывания на открытых участках возле моря.

Особый режим, введенный в Новороссийске, отменили только утром. При этом Кравченко подчеркнул, что до 9:00 мск вход на местные пляжи для жителей будет закрыт. Ограничения ввели из-за необходимости обследовать акватории бухты.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки ВСУ на город повреждения получили квартира в одном из жилых домов и два коммерческих помещения. Никто из мирных граждан не пострадал, уточнил глава населенного пункта.

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения украинских морских беспилотников в Новороссийске.