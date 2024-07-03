Появилось видео ДТП с автобусом с россиянами в Турции

В сети появились кадры ДТП с участием автобуса, в котором находились российские и белорусские туристы, в турецкой провинции Анталья. Видео доступно в Telegram-канале Baza.

По предварительной информации, в аварии пострадали 16 российских туристов.

До этого сообщалось, что водителя транспортного средства с тяжелыми травмами доставили в больницу. Но спасти его не удалось. При этом еще 20 пассажиров, включая семерых детей, получили ранения различной степени тяжести. Среди них 16 граждан РФ и четверо граждан Белоруссии.

Авария произошла 3 июля в районе турецкого города Манавгат. Как сообщило издание Haberler, транспортное средство должно было доставить российских и белорусских туристов из отеля в аэропорт Антальи.

В апреле автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии. По данным Минтуризма республики, автобус вез туристов из Таганрога.

Ранее автобус с российскими туристами перевернулся в Казахстане.