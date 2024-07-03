Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео ДТП с автобусом с россиянами в Турции

Baza опубликовала видео ДТП с автобусом, в котором были россияне, в Турции

В сети появились кадры ДТП с участием автобуса, в котором находились российские и белорусские туристы, в турецкой провинции Анталья. Видео доступно в Telegram-канале Baza.

По предварительной информации, в аварии пострадали 16 российских туристов.

До этого сообщалось, что водителя транспортного средства с тяжелыми травмами доставили в больницу. Но спасти его не удалось. При этом еще 20 пассажиров, включая семерых детей, получили ранения различной степени тяжести. Среди них 16 граждан РФ и четверо граждан Белоруссии.

Авария произошла 3 июля в районе турецкого города Манавгат. Как сообщило издание Haberler, транспортное средство должно было доставить российских и белорусских туристов из отеля в аэропорт Антальи.

В апреле автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии. По данным Минтуризма республики, автобус вез туристов из Таганрога.

Ранее автобус с российскими туристами перевернулся в Казахстане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами