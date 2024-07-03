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Российские военные поразили предприятие по изготовлению танковых орудий

МО: ВС РФ поразили предприятие по изготовлению танковых орудий и боеприпасов

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные уничтожили вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поразили украинское предприятие по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также поражены цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов и скопления живой силы противника в 125-ти районах», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны России сообщили, что Военно-морской флот РФ за прошедшие сутки уничтожил несколько украинских безэкипажных катеров.

В ночь на 3 июля в городе Новороссийске, расположенном в Краснодарском крае, объявили об угрозе атаки морских беспилотников ВСУ. Позже глава населенного пункта Андрей Кравченко заявил, что российские военные предприняли шаги по отражению нападения украинских безэкипажных катеров.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении еще одного танка Abrams.

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