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Лукашенко назвал самую тяжелую часть работы президента

Лукашенко: самое тяжелое для настоящего президента — это высокое доверие народа

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president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что для настоящего лидера государства самое трудное — не утратить доверия со стороны народа, который его выбрал. Об этом белорусский президент заявил, отвечая на вопрос корреспондента RT Константина Придыбайло о том, что Лукашенко кажется самым сложным в работе лидера страны по прошествии 30 лет на этом посту.

«Вот каждый день, утром, вечером, ночью ты просыпаешься в холодном поту и думаешь: тебе ж доверили, как бы не подвести. Вот это у настоящего президента самое тяжелое», — рассказал Лукашенко.

3 июля Белоруссия отмечает День независимости и 80-летие освобождения Минска от нацистов в годы Великой Отечественной войны.

На военном параде по случаю двух праздников Лукашенко заявил, что солдаты страны готовы предотвратить любую провокацию на государственной границе. Он также отметил, что первая для Белоруссии тренировка применения тактического ядерного оружия (ТЯО) показала, что уровень обороноспособности Союзного государства (СГ) как никогда высок.

Ранее Лукашенко объявил о приведении ВВС и войск ПВО в боевую готовность.

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