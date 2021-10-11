Новый президент Эстонии заявил о неравенстве русскоязычных детей в детсадах

Новый президент Эстонии Алар Карис заявил, что русскоязычные дети в стране сталкиваются с неравенством еще в детских садах. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, передает РИА «Новости».

«В русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка. Но родители могут покупать и дополнительные уроки. Они доступны только тем детям, чьи матери или отцы оплатили занятия. Но деньги на это есть не у всех. Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах», — подчеркнул он.

По мнению Кариса, это обстоятельство может повлиять на конкурентоспособность русскоязычных жителей Эстонии на рынке труда.

Ранее депутат парламента Эстонии Мария Юферева-Скуратовски заявила, что сохранение русской школы в Эстонии необходимо для воспитания новых поколений образованных и интеллигентных людей. Депутат добавила, что в последнее время она наблюдает «катастрофическое падение уровня грамотности среди русскоязычного населения».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что финансирование русскоязычных школ в стране прекратится с 2035 года. По словам премьера, школьное образование на эстонском языке позволяет детям и молодежи интегрироваться в местную культуру и систему ценностей, обеспечивает равные возможности участия в общественной и трудовой жизни, а также обучение на следующей образовательной ступени.