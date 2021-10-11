Лавров призвал ЕС выполнить обязательства по «Брюссельскому» соглашению о Косово

Россия выступает за диалог Белграда и Приштины, но для этого Евросоюзу нужно начать выполнять свои обязательства по «Брюссельскому» соглашению о нормализации отношений между сторонами. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем, пишет РИА Новости.

Лавров рассказал, что на переговорах были затронуты региональные темы и косовская проблема. По словам главы МИД РФ, Россия неизменно выступает за то, чтобы решение этой ситуации основывалось исключительно на уважении резолюции 1244.

Лавров призвал к прямому диалогу между Белградом и Приштиной. «И чтобы это окончательное решение было вынесено на одобрение Совета безопасности ООН», — указал представитель России.

Москва примет любое решение, которое устроит Сербию и сербский народ, указал Лавров. По его словам, Россия обеспокоена провокацией на севере Косово в конце сентября этого года.