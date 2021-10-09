Поздравивший Путина украинский депутат ответил бойцам ВСУ на «плевок в морду»

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива отреагировал на обращение бойцов ВСУ, где солдаты, служившие под командованием Кивы, заявили, что он «плюнул на могилы украинских военных» своими поздравлениями в адрес президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом Кива написал в своем Telegram-канале.

Авторы видео призвали всех украинцев по возможности «плюнуть в морду» парламентарию. Кроме того, военные пригласили Киву на передовые позиции в Донбасс, где по их словам, он сможет лично поздравить россиян по ту сторону фронта. Также бойцы ВСУ посоветовали депутату «лечиться от наркотической зависимости».

Кива — отставной подполковник внутренних войск Украины. Комментируя обращение военнослужащих, он иронично предположил, что «видно, мало уделял внимания дисциплине в 2014».

«Все спрашивают, как я отношусь к этому видео? Как к обиде солдата на своего командира. Они точно не виноваты, я когда в окопе сидел мне тоже вроде все было понятно - в тебя стреляют, значит противник, телевизор говорит, что виноват Путин — значит правда», — написал Кива.

7 октября Кива опубликовал видеоролик, в котором поздравил российского лидера с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны», сказав ему «да пребудет с вами сила».