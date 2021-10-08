В Турции рассказали «секрет» покупки С-400

В Турции раскрыли «секрет» приобретения зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» у России». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Defense News.

В публикации утверждается, что высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что главный «секрет» заключается в том, что Турция ни при каких обстоятельствах не собирается сдаваться в вопросе взаимодействия с Россией и идти на поводу у США.

В качестве примера, в публикации приводится сделка по С-400, которая произошла несмотря на недовольство партнеров Анкары по НАТО.

Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предупредила, что Америка не оставит без последствий приобретение Турцией оружия и военной техники у России.

Она призвала Анкару отказаться от уже купленной российской техники и воздержаться от покупки дополнительного вооружения.

В конце сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели трехчасовые переговоры в Сочи в формате «один на один». Перед началом диалога они обозначили некоторые вопросы, которые собирались обсудить, но по итогам встречи подробностей не раскрыли.