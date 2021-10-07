На Украине «Слуга народа» выдвинула на пост спикера Рады Стефанчука

Парламентской фракцией правящей украинской партии «Слуга народа» был выдвинут на пост спикера Рады Руслан Стефанчук. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря партии Юлии Палийчук.

Сейчас Стефанчук занимает пост первого вице-спикера.

На должность первого замспикера выдвинут Александр Корниенко, являющийся главой партии и заместителем главы фракции «Слуга народа».

Фракция провела заседание, на котором были решены вопросы по кадровым перестановкам в руководящем составе Верховной рады.

«Большинством голосов народных депутатов на должность председателя Верховной рады Украины от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук», — добавила она.

Ранее Верховная рада отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Решение об отставке Разумкова поддержали 284 депутата при необходимых 226 голосах.

Также Разумков после своей отставки рассказал о президентских амбициях.