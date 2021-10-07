Повестка возможной встречи Путина и Зеленского прорабатывается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс подготовки повестки будущей встречи Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским продолжается. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

По словам Пескова, пока темы, которые могли бы обсуждать российский и украинский главы государств, не сформированы.

Он добавил, что между Москвой и Киевом есть контакты с целью найти список вопросов для обсуждения.

«И озвучивались, и формулировались разные предложения, но пока в сухом остатке какого-то общего понимания и готовности к формулированию повестки дня возможной встречи отсутствует», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее Киев назвал условие встречи Зеленского с Путиным. Позиция президента Украины заключается в том, что его прямой диалог с Путиным должен строиться на главном запросе как украинского, так и российского народов.

Также член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что переговоры с Зеленским будут иметь смысл, когда он признает Крым российским.