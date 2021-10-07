Путин провел переговоры с Лукашенко, Алиевым и Эрдоганом в свой день рождения

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Турции. В ходе беседы Эрдоган поздравил Путина с днем рождения. Кроме того, лидеры обсудили отношения между двумя странами и региональные вопросы.

«В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган в ходе переговоров также поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина», — говорится в сообщении.

Путин также обсудил по телефону президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перспективы развития двусторонних связей и ситуацию в регионе.

«Подчеркнув успешное развитие азербайджано-российских двусторонних дружественных отношений в различных сферах, главы государств выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, провели обмен мнениями о перспективах связей», — сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь также поздравил Владимира Путина с днем рождения, сообщает пресс-служба главы республики.

«С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан», — говорится в поздравлении.

Лукашенко пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин, поздравляя Владимира Путина с днем рождения, назвал его «преимуществом России». По его словам, не так просто было решать проблемы страны в экономике, социальной сфере, политике и других направлениях.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет, он родился в 1952 году в Ленинграде (сейчас — Санкт-Петербург).