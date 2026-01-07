В России проиндексируют маткапитал

В России 1 февраля состоится индексация материнского капитала с увеличением его на 6,8%. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«С 1 февраля 2026 года государство проведет ежегодную индексацию материнского капитала, увеличив его на запланированные 6,8%», — сказал он.

По словам депутата, после индексации размер выплаты на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, составит 737 тыс. рублей. При этом за второго ребенка семья сможет претендовать на выплату в размере 974 тыс. рублей — при условии, что ранее право на маткапитал не возникало.

Канеш отметил, что для не получивших выплату на первенца после 2020 года предусмотрена выплата на сумму 237 тыс. рублей. Инициатива затронет как семьи с недавно полученным сертификатом, так и тех, у кого на счету еще остаются непотраченные средства.

До этого Всероссийский научно-исследовательский институт труда выяснил, что покупательная способность материнского капитала за последние десять лет снизилась почти в два раза. Эксперты объясняют это опережающим ростом цен на недвижимость, инфляцией и ослаблением рубля. В исследовании говорится, что если в 2015 году на средства материнского капитала можно было приобрести в среднем около 9 квадратных метров жилья на первичном рынке, то к 2025 году этот показатель сократился до 3,5–4 квадратных метров.

Маткапитал в России ежегодно индексируют. В 2025 году его размер составляет 690 тыс. рублей на первого ребенка и 912 тыс. рублей — на второго, если денежные средства за первого получены не были. За третьего и последующих детей маткапитал не предполагается.

Ранее в Госдуме предложили увеличивать материнский капитал за многодетность.